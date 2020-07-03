Абзалов: голосование по поправкам к Конституции спасет страну от дезорганизации

Важны все предложенные поправки к Конституции, но одной из ключевых остается "обнуление" президентского срока Владимира Путина. Об этом заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с "Литературной газетой".

Эксперт отмечает, что существует множество способов продлить президентский срок без всенародного голосования, в том числе путем расширения срока, изменения политического строя или введения дополнительного института власти. Имеющему высокий уровень одобрения среди населения страны Путину не нужно голосование для продления президентства, заявил Абзалов.

Политолог отмечает, что при передаче власти всегда происходят проблемы, которые ведут к "развалам" — например, в Ливии и Украине. По его словам, если бы "обнуления" не произошло, ближе к выборам представители политических кругов начали бы "воевать", каждый за своего преемника.

Абзалов в интервью "Литературной газете" выразил мнение, что в ситуации без поправок повторился бы разброд в действиях субъектов, как в начале пандемии коронавируса. По его мнению, это было бы чревато политической дезорганизацией.

"Дело в создании некоего предохранителя на случай политических проблем, а вовсе не в желании Путина продлить своё пребывание в Кремле", — заключил политолог.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений поддержали 77,92 процента проголосовавших, против высказались 21,27 процента избирателей. Явка составила 67,97 процента.