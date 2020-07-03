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1:07   3 Июля 2020
Политика

Путин раньше Трампа поздравил Лукашенко с днем независимости Белоруссии

Путин раньше Трампа поздравил Лукашенко с днем независимости Белоруссии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поздравили коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Об этом сообщили в эфире белорусского телеканала ОНТ.

В Белоруссии 3 июля каждый год празднуется День независимости в честь освобождения Минска от фашистов. В эфире телеканала сообщили, что одним из первых коллегу поздравил Владимир Путин, телеграмму отправил и Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко ранее пообещал сохранить мирную и независимую Белоруссию. Президент Белоруссии поздравил главу российского государства с одобрением гражданами предложенных им поправок в Конституцию.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #трамп #белоруссия #лукашенко

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