Путин раньше Трампа поздравил Лукашенко с днем независимости Белоруссии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поздравили коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Об этом сообщили в эфире белорусского телеканала ОНТ.

В Белоруссии 3 июля каждый год празднуется День независимости в честь освобождения Минска от фашистов. В эфире телеканала сообщили, что одним из первых коллегу поздравил Владимир Путин, телеграмму отправил и Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко ранее пообещал сохранить мирную и независимую Белоруссию. Президент Белоруссии поздравил главу российского государства с одобрением гражданами предложенных им поправок в Конституцию.