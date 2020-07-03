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0:36   3 Июля 2020
Общество

Боевики трижды обстреляли населенные пункты в сирийском Идлибе

Боевики трижды обстреляли населенные пункты в сирийском Идлибе

Россия продолжает в Сирии работу, нацеленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи жителям страны. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Щербицкий.

Военная полиция РФ продолжила патрулирование по двум маршрутам в провинции Алеппо и по двум в провинции Хасака. Армейская авиация провела воздушное патрулирование около аэропорта Метрас.

ЦПВС за прошедшие сутки не зафиксировал в Идлибской зоне деэскалации нарушений перемирия со стороны протурецких вооруженных формирований. Вместе с этим, со стороны позиций запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" были замечены три обстрела: один в Латакии (населенный пункт Кинсибба) и два — в Идлибе (Мелладжа и Хантутин).

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #обстрелы #цпвс

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