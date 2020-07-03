Жириновский прокомментировал заявление Миронова о досрочных выборах в Госдуму

Досрочные выборы в Госдуму или изменение состава правительства могут быть проведены при одобрении премьер-министром и президентом России, а в поправках к Конституции данного указания нет. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский подчеркнул, что в предлагаемых поправках в Конституцию нет указаний о досрочном проведении выборов. Об этом пишет argumenti.ru.

Глава ЛДПР отметил, что самым подходящем временем для досрочного голосования будет март, так как в это время будут школьные каникулы, и процедура выборов не помешает работе школ.

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов заявлял, что после голосования по поправкам к Конституции логичным шагом было бы сделать досрочные выборы в Госдуму.