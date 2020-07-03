Нефть Brent впервые с 23 июня подорожала до $43,05 за баррель

Вечером в четверг, 2 июля, стали известны данные торгов лондонской биржи ICE, согласно которым цены на нефть марки Brent выросли на 2-3%, сообщает ТАСС.

Таким образом, стоимость сентябрьских фьючерсов составила $43,05 за баррель. Отмечается, что в последний раз данный сорт нефти торговался по $43 за баррель 23 июня текущего года.

Кроме того, поднялась цена и на нефть марки WTI на 2,03% и составила $40,63 за баррель. Нынешняя стоимость доллара составляет 70,54 рубля, евро — 79,24 рубля.