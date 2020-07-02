Глава НАО заявил о закрытии вопроса по объединению региона с Архангельской областью

Вопрос объединения Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области закрыт. Жители НАО против, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный.

Тема слияния регионов вызвала протесты среди населения, что повлияло и на результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ в НАО, заявил Бездудный в интервью РБК. Этот регион стал единственным, где больше голосов против.

По словам главы региона, в последнее время люди выступали против объединения НАО с Архангельской областью. В связи с этим, было окончательно решено отменить слияние регионов.

Голосование по поправкам проходило в РФ с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, явка превысила 67%. За внесение изменений в Конституцию РФ выступили более 77% россиян, против — более 21%.