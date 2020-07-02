Оперштаб: за сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

Всего за прошедшие сутки в Москве были зафиксированы 34 случая смерти пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Скончались 34 пациента. Диагноз пневмония был подтвержден у всех. Также был получен положительный результат тестов на коронавирус.

Общее число погибших с коронавирусом возросло до 3904.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения. Свыше 508 тысяч человек скончались.