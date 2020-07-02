Мосгорсуд признал законным взыскание штрафа с Навального и его подельников

Суд апелляционной инстанции признал законным взыскание 2,3 млн. рублей с организаторов незаконных протестных мероприятий в Москве. Об этом сообщили в суде.

Мосгорсуд постановил, что нужно оставить решение Черемушкинского районного суда Москвы без изменений, сообщает Федеральное агентство новостей. В суде в качестве ответчика присутствовали адвокаты ФБК. От комментариев журналистам они отказались.

Ответчиками по иску проходят блогер Алексей Навальный, юрист Любовь Соболь, а также Илья Яшин, Александр Соловьев, Илья Жданов и другие. Прокуратура попросила взыскать с них 1,2 млн рублей, а за организацию незаконных митингов 3 сентября прокурором был сделан запрос об отдельном взыскании с Соболь и Албурова 1,1 млн. рублей.

Ранее этих людей собирались оштрафовать более чем на 5 млн. рублей по двум искам, однако позже требования были сокращены. По данным истца, для обеспечения безопасности на территории проведения протестных мероприятий привлекались дополнительные силы Росгвардии, что вызвало дополнительные расходы.