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23:04   2 Июля 2020
Политика

Мосгорсуд признал законным взыскание штрафа с Навального и его подельников

Мосгорсуд признал законным взыскание штрафа с Навального и его подельников

Суд апелляционной инстанции признал законным взыскание 2,3 млн. рублей с организаторов незаконных протестных мероприятий в Москве. Об этом сообщили в суде.

Мосгорсуд постановил, что нужно оставить решение Черемушкинского районного суда Москвы без изменений, сообщает Федеральное агентство новостей. В суде в качестве ответчика присутствовали адвокаты ФБК. От комментариев журналистам они отказались.

Ответчиками по иску проходят блогер Алексей Навальный, юрист Любовь Соболь, а также Илья Яшин, Александр Соловьев, Илья Жданов и другие. Прокуратура попросила взыскать с них 1,2 млн рублей, а за организацию незаконных митингов 3 сентября прокурором был сделан запрос об отдельном взыскании с Соболь и Албурова 1,1 млн. рублей.

Ранее этих людей собирались оштрафовать более чем на 5 млн. рублей по двум искам, однако позже требования были сокращены. По данным истца, для обеспечения безопасности на территории проведения протестных мероприятий привлекались дополнительные силы Росгвардии, что вызвало дополнительные расходы.

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Автор: Илья Романович
#мосгорсуд #навальный #соболь

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