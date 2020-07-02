Лукашенко призвал проявить "человеческое отношение" к Белоруссии

Белоруссия хочет к себе "человеческого отношения". Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.

Он также добавил, что Минск не собирается никуда бежать от России, а просто хочет, чтобы в "братских" странах СНГ была дружественная, обстановка, сообщает ТАСС. Особенно он выделил нехватку "человеческого" отношения к свое стране.

"Сегодня Беларусь на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся", — отметил Лукашенко.

Ранее французский МИД обратился с заявлением к Минску, призвав отпустить задержанных, претендующих на пост президента Белоруссии и обеспечить свободу выражения на манифестациях. Он также назвал действия правительства страны нарушением международных обязательств. В ответ Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в том, чтобы ею "понукали" со стороны Запада. Глава страны также отметил, что сейчас на территории его государства идет страшная конкурентная борьба, в которой белорусам надо выстоять.