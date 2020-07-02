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21:59   2 Июля 2020
Политика

Путин подписал указ о присвоении 20 городам России почетного звания

Путин подписал указ о присвоении 20 городам России почетного звания

Глава российского государства Владимир Путин утвердил закон о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам России, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время ВОВ.

В соответствии с указом Владимира Путина от 2 июля 2020 года, почетное звание получили такие города: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Стоит отметить, что с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции РФ. Изменения в Основной закон страны поддержали 77,92% процента россиян, в то время, как 21,27 процента выступили против. Среди ключевых изменений числятся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, закрепление мер по международному поддержанию мира, доступное медобслуживание, обязательная ежегодная индексация пенсий.

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Автор: Илья Романович
#путин #политика #конституция рф #Голосование2020

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