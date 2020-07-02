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Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

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21:32   2 Июля 2020
Политика

Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с одобрением внесения поправок в Конституцию РФ.

Президент Белоруссии в своем поздравлении отметил успешное завершение голосования. О заявлении главы Белоруссии сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

"Это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами вашей деятельности на посту главы государства", — отметил белорусский президент.

С 25 июня по 1 июля в России проходило общероссийское голосование по внесению поправок к Конституции РФ. Как стало известно в четверг, 2 июля, за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против высказались 21,27%.

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Автор: Яна Либерман
#путин #лукашенко #конституция2020 #Голосование2020

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