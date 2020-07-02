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21:04   2 Июля 2020
Общество

Назван размер дохода для "нормальной жизни" в России

Назван размер дохода для "нормальной жизни" в России

Исследовательский холдинг Romir опубликовал результаты социологического опроса. Он был проведен с целью определения необходимого оптимального дохода граждан России.

Участники социологического опроса ответили, сколько средств им необходимо для "нормальной жизни". По результатам исследования, в среднем российской семье из трех человек необходимо 85 тысяч 700 рублей в месяц. Данное условие будет соблюдено в том случае, когда двое из трех членов семьи являются трудоустроенными.

Отмечается, что 11% респондентов выразили мнение, что для высокого уровня жизни им необходимо 120 тысяч рублей в месяц. 1 процент опрошенных рассказал, что сможет обойтись менее, чем 20 тысячами.

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Автор: Борис Нестеров
#опрос #россияне #статистика #доход

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