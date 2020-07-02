США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации с Гонконгом

Американский Сенат Конгресса одобрил законопроект, который предусматривает введение санкционных мер в отношении Китая из-за текущей ситуации с Гонконгом. Об этом сообщила газета USA Today.

Новый законопроект предполагает введений ограничений в отношении рядов банков и компаний, которые обслуживают китайские официальные лица, задействованные в принятии закона об обеспечении нацбезопасности в специальном административном районе КНР. Об этом информирует ТАСС.

Похожий законопроект ранее был также единогласно одобрен Палатой Представителей США. Но из-за внесения ряда изменений, верхняя палата должны была рассмотреть его повторно. После одобрения в Сенате, соответствующий документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.