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21:01   2 Июля 2020
Политика

США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации с Гонконгом

США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации с Гонконгом

Американский Сенат Конгресса одобрил законопроект, который предусматривает введение санкционных мер в отношении Китая из-за текущей ситуации с Гонконгом. Об этом сообщила газета USA Today.

Новый законопроект предполагает введений ограничений в отношении рядов банков и компаний, которые обслуживают китайские официальные лица, задействованные в принятии закона об обеспечении нацбезопасности в специальном административном районе КНР. Об этом информирует ТАСС.

Похожий законопроект ранее был также единогласно одобрен Палатой Представителей США. Но из-за внесения ряда изменений, верхняя палата должны была рассмотреть его повторно. После одобрения в Сенате, соответствующий документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #санкции #китай #кнр #гонконг

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