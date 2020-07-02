Глава Ассоциации юристов РФ назвал прошедшие выборы по Конституции абсолютно прозрачными

Легитимность прошедшего с 25 июня по 1 июля всероссийского голосования по Конституции не вызывает ни малейшего сомнения. Такое мнение выразил член высшего совета партии "Единая Россия", председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин.

По его словам, предложенные изменения к Основному закону страны были приняты гражданами в рамках абсолютно прозрачной демократической процедуры. В некоторых заголовках западных СМИ, отметил Плигин, можно было увидеть яркие и красноречивые заголовки по типу: "Путин был поддержан своим населением".

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что итоговая явка на голосовании по Конституции РФ составила 67,97%.