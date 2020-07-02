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Назван размер дохода для "нормальной жизни" в России

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В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

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 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Назван размер дохода для "нормальной жизни" в России

Назван размер дохода для "нормальной жизни" в России

 Глава Ассоциации юристов РФ назвал прошедшие выборы по Конституции абсолютно прозрачными

Глава Ассоциации юристов РФ назвал прошедшие выборы по Конституции абсолютно прозрачными
Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

 США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации с Гонконгом

США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации с Гонконгом
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
20:58   2 Июля 2020
Политика

Трамп отстает от Байдена по популярности на 12 пунктов

Трамп отстает от Байдена по популярности на 12 пунктов

Парламентарий Джо Байден опережает действующего главу Белого дома Дональда Трампа по популярности на 12 пунктов. Соответствующую информацию по итогам опроса предоставил Монмутский университет.

Некоторое время назад президент Соединенных Штатов поручил своим подчиненным придумать очередное обидное прозвище своему конкуренту на предстоящих выборах главы государства. Команда Трампа решила, что прошлая кличка Байдена "Сонный Джо" не сказывается на его рейтинге, как это было с Хилари Клинтон, которую именовали "нечестной Хилари". Американский лидер планирует зафиксировать в умах американцев своего конкурента, как гражданина, якобы страдающего старческим маразмом.

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Автор: Юлия Яковлева
#байден #политика #трамп

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