Трамп отстает от Байдена по популярности на 12 пунктов

Парламентарий Джо Байден опережает действующего главу Белого дома Дональда Трампа по популярности на 12 пунктов. Соответствующую информацию по итогам опроса предоставил Монмутский университет.

Некоторое время назад президент Соединенных Штатов поручил своим подчиненным придумать очередное обидное прозвище своему конкуренту на предстоящих выборах главы государства. Команда Трампа решила, что прошлая кличка Байдена "Сонный Джо" не сказывается на его рейтинге, как это было с Хилари Клинтон, которую именовали "нечестной Хилари". Американский лидер планирует зафиксировать в умах американцев своего конкурента, как гражданина, якобы страдающего старческим маразмом.