Росстат сообщил о повешении цен на куриное мясо

Рост цен на гречку в России за неделю замедлился, немного подорожал сахар и продолжается повышение цен на куриное мясо. Об этом сообщили в Росстате.

Цены на куриное мясо выросли на 0,6% за неделю с 23 по 29 июня текущего года. В Липецкой и Кировской области поднялась цена на 2,7%, а в Тюменской области мясо подешевело на 1,4%

Мясо кур начало дорожать неделей раньше, тогда цена выросла на 0,7%. Также цены поднялись на полуфабрикаты, муку, рис, чай и другие продукты на 0,3%, а печенье, сливочное масло и маргарин на 0,2%. Сахар подорожал на 0,1%. С 16 по 22 июня, рост цен на рис составил 0,6%, а на гречку 0,5%, сахар снизился цене на 0,3%.