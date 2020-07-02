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20:57   2 Июля 2020
Общество

Росстат сообщил о повешении цен на куриное мясо

Росстат сообщил о повешении цен на куриное мясо

Рост цен на гречку в России за неделю замедлился, немного подорожал сахар и продолжается повышение цен на куриное мясо. Об этом сообщили в Росстате.

Цены на куриное мясо выросли на 0,6% за неделю с 23 по 29 июня текущего года. В Липецкой и Кировской области поднялась цена на 2,7%, а в Тюменской области мясо подешевело на 1,4%

Мясо кур начало дорожать неделей раньше, тогда цена выросла на 0,7%. Также цены поднялись на полуфабрикаты, муку, рис, чай и другие продукты на 0,3%, а печенье, сливочное масло и маргарин на 0,2%. Сахар подорожал на 0,1%. С 16 по 22 июня, рост цен на рис составил 0,6%, а на гречку 0,5%, сахар снизился цене на 0,3%.

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Автор: Илья Романович
#цены #мясо #сахар

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