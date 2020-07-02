Российских пенсионеров оповестили об изменениях в законодательстве

Новые законы вступили в силу с 1 июля, они затронут многих граждан. Россиянам рассказали, что изменилось в их жизни.

Пенсии и фиксированные выплаты опекунов будут ежегодно индексировать. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Дополнительные расходы на реализацию законопроекта в текущем году составят 0,72 млрд рублей. Такие пенсионеры ранее попадали в категорию работающих и они не могли рассчитывать на индексацию. Также с 1 июля будут проиндексированы тарифы за ЖКХ. Повышение тарифов начнется во втором квартале текущего года.