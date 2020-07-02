Сопредседатель "Голоса" совершил нападение на съемочную группу НТВ в Москве

Сопредседатель "Голоса" Роман Удот совместно с координатором движения в Москве Владимиром Егоровым вызвали полицию из-за сотрудников НТВ, на которых впоследствии осуществили нападение.

Соответствующее видео появилось в Сети. Сопредседатель движения заявил, что работники СМИ якобы его "преследуют", после чего вызвал сотрудников полиции. Также Удот заявил, что в автомобиле съемочной группы удерживается "похищенный человек". Об этом сообщает издание Nation News.

После прибытия полиции координатор движения Егоров начал нападать на оператора и корреспондентку телеканала, осыпав последнюю оскорблениями. Впоследствии он написал заявление на сотрудников НТВ из-за якобы нарушения ими неприкосновенности частной жизни.