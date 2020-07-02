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Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

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20:29   2 Июля 2020
Общество

Две трети москвичей поддержали поправки к Конституции РФ

Две трети москвичей поддержали поправки к Конституции РФ

Голосование по поправкам к Конституции РФ закончилось 1 июля во всех регионах в 20:00 по местному времени. Мосгоризбирком завершил подсчет голосов и передал все данные в Центральную избирательную комиссию.

Московская городская избирательная комиссия завершила обработку всех протоколов и отправила данные голосования по поправкам к Конституции РФ в Центральную избирательную комиссию. Об этом со ссылкой на заявление заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута сообщает РИА Новости. В общей сложности 65,29% москвичей, принявших участие в голосовании, одобрили поправки к Конституции РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#Голосование2020

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