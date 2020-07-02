Названы категории пенсионеров, которым полагается прибавка до 3500 рублей

Пенсия ряда россиян увеличится на 3500 рублей с 1 июля, сообщили представители пенсионного фонда России.

На надбавки к пенсионным пособиям с июля смогут рассчитывать около 40 тысяч граждан РФ пожилого возраста.

Нововведения коснутся пенсионеров, являющихся опекунами несовершеннолетних. Увеличение их пособий составит от 3000 до 3500 рублей благодаря индексации, передает ToDay News Ufa.

Единовременная выплата для индивидуальных предпринимателей пенсионного возраста достигнет размера одного МРОТ. Начисление будет происходить в беззаявительном порядке, рассказали в ПФР.