Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу. Об этом дипломат заявила на брифинге.

По словам Захаровой, позиция Москвы по ситуации в Гонконге остается неизменной: Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Китая, а вопросы, касающиеся Гонконга, являются внутренним делом КНР.

"Мы выступаем против любых попыток внешних сил вмешаться", — заявила официальный спикер российского МИД.

Ранее американская Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против банков, ведущих дела с официальными лицами Китая, ответственными за закон о национальной безопасности в Гонконге, сообщает RT.