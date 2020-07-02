Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу. Об этом дипломат заявила на брифинге.
По словам Захаровой, позиция Москвы по ситуации в Гонконге остается неизменной: Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Китая, а вопросы, касающиеся Гонконга, являются внутренним делом КНР.
"Мы выступаем против любых попыток внешних сил вмешаться", — заявила официальный спикер российского МИД.
Ранее американская Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против банков, ведущих дела с официальными лицами Китая, ответственными за закон о национальной безопасности в Гонконге, сообщает RT.