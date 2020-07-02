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Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

 США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации с Гонконгом

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20:26   2 Июля 2020
Политика

Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу

Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу. Об этом дипломат заявила на брифинге.

По словам Захаровой, позиция Москвы по ситуации в Гонконге остается неизменной: Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Китая, а вопросы, касающиеся Гонконга, являются внутренним делом КНР.

"Мы выступаем против любых попыток внешних сил вмешаться", — заявила официальный спикер российского МИД.

Ранее американская Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против банков, ведущих дела с официальными лицами Китая, ответственными за закон о национальной безопасности в Гонконге, сообщает RT.

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Автор: Василий Пименов
#захарова #мид рф #гонконг

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