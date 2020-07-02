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Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции РФ

 США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации с Гонконгом

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20:23   2 Июля 2020
Политика

Федорова высоко оценила результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Федорова высоко оценила результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Ситуация, когда лишь четверть населения России проголосовали против поправок к Конституции РФ, совершенно нормальная и здоровая. Своим мнением по ситуации поделилась представитель ЭИСИ Анна Федорова.

Она заявила, что цифры по голосованию оказались больше, чем она могла предположить. Соответственно, люди действительно положительно воспринимают нововведения, и это реальность. Федорова сообщила об этом в интервью с Regnum.

Пусть мнения российской общественности разделились. Говорить о том, ведет ли это положение вещей к советскому единодушию, бессмысленно, подчеркнула она.

"Я не понимаю, почему многие пытаются увидеть здесь натяжки до "советского результата", — обозначила представитель ЭИСИ.

По данным ЦИК, явка на общероссийское голосование по поправкам к Основному закону страны составила 67,97%.

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Автор: Илья Романович
#россия #поправки #конституция #эиси

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