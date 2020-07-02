Проживающие в Камеруне россияне проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Голосование по поправкам к Конституции РФ 1 июля 2020 года прошло в посольстве РФ в Камеруне.

Посол РФ в Камеруне Анатолий Башкин заявил, что все граждане России, которые проживают в Камеруне и Экваториальной Гвинее, отнеслись к голосованию как к особому этапу развития внутриполитической жизни Российской Федерации. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Организация голосования прошла на высшем уровне. Главная цель российской власти — это сохранение жизни и здоровья людей. Именно поэтому соблюдение всех санитарных норм учитывалось в первую очередь. На входе всем участникам голосования выдавали средства индивидуальной защиты, в которые входили маски, антисептики и перчатки. Процесс голосования в Камеруне проводился так же, как и на других избирательных пунктах РФ.

Один из голосовавших поделился свои мнением. Так, он заявил, что голосование является важным событием, и он, как патриот РФ, желает для народа и страны самого лучшего.