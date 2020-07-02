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20:18   2 Июля 2020
Общество

Депутат Морозов: Западу непозволительно давать оценки поправкам в Конституцию

Депутат Морозов: Западу непозволительно давать оценки поправкам в Конституцию

Заявление Вашингтона по поводу поправок в Конституцию РФ прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он уточнил, что обеспокоенность США якобы имевшимися нарушениями в голосовании по поправкам бездоказательна.

Соединенные Штаты высказались о процедуре голосования по поправкам в Конституцию РФ. Принятие изменений в Основной закон страны продиктовано следованием национальным интересам государства, отметил Анатолий Морозов. Он также подчеркнул неуместность иностранного вмешательства в политические процессы другой страны.

Госдеп США ранее сообщал о якобы "попытках манипулирования" результатами прошедшего голосования по поправкам к Конституции РФ. В ответ на эти заявления Морозов заметил, что избирательные комиссии активно реагировали на все нарушения. Ситуаций, которые бы могли существенно повлиять на процесс голосования, не зафиксировано, заметил депутат.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #поправки #конституция #Голосование2020

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