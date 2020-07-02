Россиянам рассказали о новой выплате в размере 6500 рублей

Новая мера государственной поддержи коснется 1,5 миллиона российских граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выплаты для реализации дезинфекционных мероприятий в скором времени получат предприятия малого и среднего бизнеса, а также некоммерческие организации социальной направленности.

Размер субсидии от государства составит 15 тысяч рублей. На каждого сотрудника организации предпринимателям дополнительно выплатят по 6,5 тысяч рублей, передает LIVE24.

На помощь от властей смогут рассчитывать 500 тысяч предприятий по всей России. Для получения денежных средств необходимо подать заявку в личном кабинете налогоплательщика.