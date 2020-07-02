Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Морозов: Западу непозволительно давать оценки поправкам в Конституцию

Депутат Морозов: Западу непозволительно давать оценки поправкам в Конституцию

 Около двух тысяч фейков стали основой для доклада "Голоса" о голосовании

Около двух тысяч фейков стали основой для доклада "Голоса" о голосовании
Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу

Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу

 Федорова высоко оценила результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Федорова высоко оценила результаты голосования по поправкам к Конституции РФ
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Депутат Морозов: Западу непозволительно давать оценки поправкам в Конституцию

Депутат Морозов: Западу непозволительно давать оценки поправкам в Конституцию

 Около двух тысяч фейков стали основой для доклада "Голоса" о голосовании

Около двух тысяч фейков стали основой для доклада "Голоса" о голосовании
Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу

Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу

 Федорова высоко оценила результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Федорова высоко оценила результаты голосования по поправкам к Конституции РФ
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
19:56   2 Июля 2020
Экономика

Стало известно, какое влияние окажет коронавирус на российскую экономику

Стало известно, какое влияние окажет коронавирус на российскую экономику

Пандемия сократит спрос на газ и нефть, что является серьезным ударом по российской экономике, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Политик сообщил, что ранее предполагалось сокращение доли углеводородов в мировой энергетике за 20 лет на 10%, им на замену придут альтернативные источники энергии. Однако первоначальный прогноз уменьшения с 85% до 75% подкорректировал коронавирус. Новак уверен, что к 2040 году доля альтернативных источников энергии будет значительно выше.

Глава Минэнерго предположил, что через 20 лет газ и нефть будут использоваться только в 65-68% производства энергетики. Это создает проблему для наполнения российского бюджета, так как продажа углеводородов играет в этом ключевую роль.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#новак #нефть #газ #энергетика #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...