Стало известно, какое влияние окажет коронавирус на российскую экономику

Пандемия сократит спрос на газ и нефть, что является серьезным ударом по российской экономике, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Политик сообщил, что ранее предполагалось сокращение доли углеводородов в мировой энергетике за 20 лет на 10%, им на замену придут альтернативные источники энергии. Однако первоначальный прогноз уменьшения с 85% до 75% подкорректировал коронавирус. Новак уверен, что к 2040 году доля альтернативных источников энергии будет значительно выше.

Глава Минэнерго предположил, что через 20 лет газ и нефть будут использоваться только в 65-68% производства энергетики. Это создает проблему для наполнения российского бюджета, так как продажа углеводородов играет в этом ключевую роль.