Около двух тысяч фейков стали основой для доклада "Голоса" о голосовании

"Голос" опубликовал доклад с критикой прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ, который начал готовить заранее.

Итоговый вариант доклада был скорректирован, из него "Голос" убрал данные о нарушениях, собранных через "Карту нарушений". Федеральное агентство новостей выяснило, почему из доклада исчезли эти данные.

Голосование по поправкам в Конституцию успешно завершилось, поправки поддержали 77,92% граждан. За соблюдением законности в ходе голосования наблюдали несколько общественных организаций, в том числе и оппозиционных.

Движение "Голос" использовало свой сайт "Карта нарушений", который создан для приема и публикации сообщений о возможных отклонениях от законности. Эксперты тщательно проверили все жалобы за период голосования, их поступило более тысячи, но в результате проверки выяснилось, что 92% сообщений являются фейками.

Соответственно, за семь дней движение получило 108 реальных жалоб. Оппозиционеры не скрывают, что поступающие к ним сообщения никак не проверяются. В РФ существует 95 тыс. избирательных комиссий, а право голоса имеют порядка 110 млн человек. На фоне этих чисел 108 жалоб выглядят нелепо, и с ними нужно разбираться в рамках закона.