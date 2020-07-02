Арабские СМИ призвали поддержать Хафтара в борьбе с терроризмом

Фельдмаршала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией, в арабских странах считают защитником арабского мира, так как он успешно сдерживает турецкую агрессию. Об этом пишут пользователи арабоязычного сегмента Сети.

Материалы с оценкой деятельности Хафтара в последнее время все чаще появляются в ряде СМИ. Агентство Arabitoday называет Халифу Хафтара "спасательным кругом ливийского народа". Издание призывает остальные арабские страны оказать поддержку фельдмаршалу Ливийской национальной армии, передает Федеральное агентство новостей.

Арабские СМИ отмечают, что Хафтар — тот человек, который способен разбить имперские планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер явно рассчитывает возродить Османскую империю, захватив территории от Марокко до Ирака.

В арабских СМИ Турцию пристыдили за нарушение эмбарго ООН на поставки вооружения в Ливию. Повлиять на это никто не может, так как Анкара понимает исключительно язык силы. Это знает Хафтар, зато европейские лидеры точно не в курсе, они до сих пор рассчитывают, что сумеют приструнить Эрдогана в диалоге.

Журналисты уверены, что как только Эрдоган получит желаемое в Ливии, его агрессивная политика может распространиться на другие страны арабского мира. Поэтому крайне важно объединиться и поддержать Халифу Хафтара в его борьбе с террористами, доставленными в Триполи Анкарой.