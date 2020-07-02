Избирком Петербурга подвел итоги голосования по Конституции

Всего в Санкт-Петербурге 3 874 356 избирателей приняли участие в голосовании по поправкам. Явка составила 65%. За внесение изменений проголосовали 77,66% жителей города, рассказал председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко.

Миненко сообщил, что для избирателей были открыты дополнительные помещения для голосования, также отдать свой голос жители города могли в специальных пунктах и у себя дома.

Председатель избиркома Петербурга констатировал, что голосование прошло легитимно и максимально открыто. За семь дней поступили всего 102 жалобы, что является очень низким показателем, передают "Невские новости".

Миненко также прокомментировал эпидемиологические нормы во время голосования: все избиратели получали индивидуальные средства защиты, а при надобности на участок вызывали специалистов. Так, тест на коронавирус был проведен у двух тысяч человек.