После голосования по поправкам в Конституцию РФ среди представителей оппозиции образовался раскол. Сторонник главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Алексея Навального блогер Рустем Адагамов обвинил его в некомпетентности.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. ЦИК опубликовала результаты подсчета голосов по России. Поправки поддержали 77,92%, против проголосовали 21,27%. Оппозиция сразу же объявила о непризнании результатов волеизъявления большей части граждан, обвинив власти в фальсификации. Но нашлись те, кто выявил виновника в своих кругах.

Адагамов обвинил в провале стратегии Навального. Он заявил, что политические перспективы Навального стремятся к нулю, и усомнился в его способностях объединять людей и добиваться своих целей. Блогер считает, что глава ФБК далек от политики. Пользователи согласились с мнением Адагамова и предложили нового лидера в лице Максима Каца, у которого "есть идеи и свое мнение".

Кац также раскритиковал деятельность Навального. Он считает, что основатель ФБК повлиял на снижение явки на несколько процентов, и это негативно сказалось на стратегии оппозиции на голосовании по поправкам в Конституцию. Эта ситуация отвернула от Навального оппозиционеров, в числе которых были давние сторонники, передает "НьюИнформ".