Жители Триполи, оставшиеся без электроснабжения, вышли на акцию протеста против террористического ПНС Ливии. В ответ боевики Сарраджа применили силу, убив при этом нескольких митингующих.

Вмешательство Турции в ливийский конфликт сопровождается завозом в Ливию сотен наемников, которые недавно воевали в Сирии в рядах опаснейших террористических организаций. Для этих людей Ливия — это чужая страна, которую они пришли грабить. Как сообщает Федеральное агентство новостей, боевики не гнушаются воровством силовых электрокабелей для дальнейшей продажи их в качестве цветного металлолома.

Электрокабели бандиты срезают на окраинах Триполи и в пригородах столицы, которые оккупированы турецкими наемниками, в результате чего жители Триполи лишились электроснабжения. Именно это стало последней каплей в переполненной чаше негодования и гнева в адрес режима Сарраджа, который и вынудил мирных горожан, забыв свой страх, выйти на митинг протеста.

Как и следовало ожидать, Саррадж, вместо того чтобы выслушать жалобы и требования ливийцев, отправил к ним своих боевиков для расправы. Нескольких убитых участников митинга террористы для устрашения отвезли в пригороды Триполи.