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18:51   2 Июля 2020
Политика

Банды ПНС убивают мирных ливийцев для подавления протестов против режима Сарраджа

Банды ПНС убивают мирных ливийцев для подавления протестов против режима Сарраджа

Жители Триполи, оставшиеся без электроснабжения, вышли на акцию протеста против террористического ПНС Ливии. В ответ боевики Сарраджа применили силу, убив при этом нескольких митингующих.

Вмешательство Турции в ливийский конфликт сопровождается завозом в Ливию сотен наемников, которые недавно воевали в Сирии в рядах опаснейших террористических организаций. Для этих людей Ливия — это чужая страна, которую они пришли грабить. Как сообщает Федеральное агентство новостей, боевики не гнушаются воровством силовых электрокабелей для дальнейшей продажи их в качестве цветного металлолома.

Электрокабели бандиты срезают на окраинах Триполи и в пригородах столицы, которые оккупированы турецкими наемниками, в результате чего жители Триполи лишились электроснабжения. Именно это стало последней каплей в переполненной чаше негодования и гнева в адрес режима Сарраджа, который и вынудил мирных горожан, забыв свой страх, выйти на митинг протеста.

Как и следовало ожидать, Саррадж, вместо того чтобы выслушать жалобы и требования ливийцев, отправил к ним своих боевиков для расправы. Нескольких убитых участников митинга террористы для устрашения отвезли в пригороды Триполи.

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Автор: Илья Романович
#триполи #пнс ливии

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