Эксперт рассказала о творчестве российского прозаика Владимира Курносенко

Творчество российского писателя Владимира Курносенко стало достоянием культуры. Об это сообщает критик Алла Марченко.

Публицист и критик Алла Марченко написала статью по случаю дня рождения писателя Владимира Курносенко (1947–2012). Выдающийся творец запомнился ценителям литературного творчества своей прозой.

Творчество Курносенко стало для российского читателя ранним Хемингуэем и поздним Хармсом. Об этом сообщает "Литературная газета".

Марченко рассказала, что неповторимая проза Курносенко полна эмоционального напряжения. Непредсказуемость сюжета поражает и обличает душу читателя. Автор пишет об одном из самых обжитых поселений декабристов и показывает сложные сюжетные конструкции, сообщила российский критик Марченко.