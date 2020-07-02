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Банды ПНС убивают мирных ливийцев для подавления протестов против режима Сарраджа

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18:48   2 Июля 2020
Общество

Эксперт рассказала о творчестве российского прозаика Владимира Курносенко

Эксперт рассказала о творчестве российского прозаика Владимира Курносенко

Творчество российского писателя Владимира Курносенко стало достоянием культуры. Об это сообщает критик Алла Марченко.

Публицист и критик Алла Марченко написала статью по случаю дня рождения писателя Владимира Курносенко (1947–2012). Выдающийся творец запомнился ценителям литературного творчества своей прозой.

Творчество Курносенко стало для российского читателя ранним Хемингуэем и поздним Хармсом. Об этом сообщает "Литературная газета".

Марченко рассказала, что неповторимая проза Курносенко полна эмоционального напряжения. Непредсказуемость сюжета поражает и обличает душу читателя. Автор пишет об одном из самых обжитых поселений декабристов и показывает сложные сюжетные конструкции, сообщила российский критик Марченко.

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Автор: Ирина Большунова
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