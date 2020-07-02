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18:33   2 Июля 2020
Общество

Встреча Путина с рабочей группой по поправкам к Конституции пройдет 3 июля

Встреча Путина с рабочей группой по поправкам к Конституции пройдет 3 июля

Президент России Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой по поправкам в российскую Конституцию 3 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Почти 68% граждан приняли участие в общенародном голосовании по внесению поправок в Конституцию России, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Вчера был финальный день, в 20 часов закрылись все избирательные участки, после чего начался подсчет голосов.

Рабочая группа разработала и сформировала более двухсот поправок. После того как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подведет итоги голосования во всех 85 регионах страны и официально объявит результаты, Владимир Путин подпишет указ о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщили в Кремле.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #конституция #Голосование2020

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