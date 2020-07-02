Матвиенко встретится с главой Палаты представителей Ливии Салехом в Москве

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех с рабочим визитом прибыл в Москву. В пятницу, 3 июля, он встретится со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. О встрече сообщили в пресс-службе Совфеда.

Известно, что во встрече примут участие глава внешнеполитического ведомства и международного сотрудничества правительства Ливии Абдулхади Аль-Хувейдж и российские сенаторы.

Парламентская делегация во главе с Агилой Салехом прибыла в российскую столицу, чтобы обсудить с властями РФ ряд вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования ситуации в Ливии, в том числе "Каирскую декларацию" и итоги конференции в Берлине.