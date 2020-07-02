Семейные страсти: Павел Грудинин «отжимает» бизнес у собственного сына Артема

Павел Грудинин отключил стоянку и автомойку сына от коммуникаций. СМИ пишут, что директор ЗАО пытается присвоить бизнес сына. Это не первый конфликт, выходящий за рамки Павла Грудинина. Ранее в результате скандального развода директор ЗАО лишился крупного пакета акций и офшоров на Белизе. Итогом нового семейного конфликта «отец-сын» может стать экологическая катастрофа. Отключение коммуникаций чревато аварией на канализационно-насосной станции. Речь идет о затоплении фекальными массами территории поселения Совхоза имени Ленина и близлежащих районов Москвы. Коммунальщики предупреждают: катастрофа может случиться в любую минуту.

Образ Павла Грудинина как недоговороспособного коммерсанта сформировался еще более 10 лет назад, когда директор ЗАО навязал кабальный договор на водоснабжение. В итоге на договоре Грудинин заработал больше 40 млн рублей, а инженерная система не получила должной модернизации.

Не смог Грудинин договориться и с бывшей женой, которая отсудила у него 42% акций и офшор Bontro LTD в Белизе. Новый конфликт с членом семьи – сыном от первого брака, Артемом Грудининым возник 17 июня, когда, автостоянка и мойка, контролируемые Артемом Грудининым, внезапно оказались отрезаны от коммуникаций.

«Совхоз им. Ленина изначально отключил нам воду. Потом отключил электричество, потом отключил электричество на стоянке. У меня объект стоит без охраны и без всего, потому что Павел Николаевич мне выключил свет. Вот если сейчас там произойдет пожар, то у меня там будет авария…», — рассказывает Артем.

Клиенты автомойки и стоянки — жители и работники Совхоза. Сейчас они не могут пользоваться услугами паркинга и мойки, так как администрация объектов не может гарантировать безопасность и сохранность их имущества. Об этом администрация сообщила клиентам в письме, которое заканчивается словами:

«Нам очень жаль. Честно».

Рейдерские методы захвата бизнеса могут привести Павла Грудинина к серьезным последствиям, так как ответственность за налаженную работу по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению территории он несет личную ответственность. Об этом в своем обращении к директору ЗАО упоминает и глава территориального отдела администрации городского округа Андрей Извеков.

«В настоящий момент Администрация городского округа обеспокоена Вашим поведением в части нарушения законных прав жителей», — говорится в просьбе Андрея Извекова, который выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и сослался на Федеральный закон “О водоснабжении и водоотведении”.

Но на связь с Павлом Грудининым не может выйти даже собственный сын. Артем признался, что готов поговорить с отцом в любую минуту, но тот не выходит на контакт. Как сообщают местные соцсети, Павел Грудинин намерен забрать бизнес у сына.

«Поселковая канализационно-насосная станция Совхоза имени Ленина собирает все стоки от жилых фондов, дошкольных учреждений, школ, муниципальных учреждений. Далее стоки перекачиваются на очистные сооружения в Москву. Из-за отключения коммуникаций на прилегающей к КНС территории, оборудование станции в любой момент может выйти из строя», — Андрей Осыченко, главный теплотехник ЗАО «Совхоз им. Ленина».

«Последствия могут быть разные: от заполнения самого здания КНС фекальными сточными водами вплоть до попадания в реку. Выход сточных вод на территорию ТРЦ "Вегас", через канавы это попадет в пруды, в реку Язвенка, по системе каналов реки это попадет в верхний и нижний Царицынские пруды, в Борисовские пруды. Катастрофа может усугубиться: ЧС может возникнуть не только в сельском поселении, но и за пределами, в ближайших районах Москвы», — говорит Осыченко.

«Павел Николаевич ведет грязную игру. Впутывает в свой семейный конфликт милицию, МЧС, подбивает жителей штурмовать парковку, перекладывая проблемы, как говорится, с больной головы на здоровую, — отмечает источник, знакомый с ситуацией. — На самом деле, единственное, что ему надо сделать для предотвращения катастрофы, — поднять трубку и поговорить с собственным сыном».

В заложниках в собственных квартирах

Пострадавшая сторона семейного конфликта — жители поселения Совхоза имени Ленина и близлежащих районов Москвы. Если вовремя не провести регламентные работы на КНС, то оборудование очень скоро выйдет из строя, а масштабы аварии грандиозны.

Грудинин и раньше употреблял властью единственного монополиста в поселении. В мае 2020 года в многоквартирных жилых домах была прекращена подача горячей воды, несмотря на распоряжение губернатора Московской области о сохранении горячего водоснабжения до окончания режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Мольбы жителей руководство ЗАО тогда так и не услышало, людям пришлось писать обращения на имя губернатора Московской области.

Тогда СМИ писали о том, что фактически жители поселения находятся в заложниках у Павла Грудинина, который принимает решения по работе управляющей компании, обслуживающей территорию поселения. С этим связан и несвоевременный вывоз мусора, и запустение хозяйства в поселении, и пробоины в дорожном полотне. В домах завелись крысы, стены балконов сыреют из-за забитых водостоков. Свое недовольство жители могут выражать в чатах мессенджеров и в социальных сетях.

Грудинин рисковал жизнью поселкового населения и раньше. В разгар пандемии коронавируса директор ЗАО вывел людей на митинг, чтобы воспрепятствовать проходу судебных приставов в здание правления.