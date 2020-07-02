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17:58   2 Июля 2020
Общество

ОНФ дал оценку результатам голосования по поправкам к Конституции РФ

ОНФ дал оценку результатам голосования по поправкам к Конституции РФ

Итоги голосования по поправкам к Конституции — это заслуга президента России Владимира Путина, заявил глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

Результаты избирательного процесса — триумф российского лидера, сообщил Кузнецов. Глава ОНФ отметил, что население России согласилось с мнением Путина по поводу будущего страны.

Кузнецов рассказал, что голосование прошло в безопасном формате для избирателей, несмотря на пандемию коронавируса. На участках соблюдались все меры предосторожности. Кузнецов сообщил, что население России согласилось с мнением Путина по поводу будущего нашей страны.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Обработано 100% протоколов. Явка на голосование составила 67,97%, сообщает ЦИК. За поправки проголосовали 77,92% граждан РФ, против — 21,27%.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #поправки #онф #конституция #Голосование2020

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