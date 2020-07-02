Пушков оценил реакцию Путина на результаты голосования по поправкам к Конституции

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Владимир Путин поступил мудро, когда в своем обращении к россиянам по итогам голосования по поправкам к Конституции обратился также к той части избирателей, которая проголосовала против.

Для лидера России, как и любой другой страны, важно реалистично оценивать ситуацию, написал Пушков в своем телеграм-канале. Сенатор также констатировал, что такое поведение президента исключает "головокружение от успехов".

Во время своего обращения по итогам голосования к россиянам Владимир Путин поблагодарил ту часть населения, которая проголосовала за внесение поправок в Основной закон страны. Также он заявил, что относится с пониманием к тем, кто проголосовал против, так как в России много "нерешенных проблем". Согласно данным ЦИК, поддержали внесение поправок 77,29% избирателей, обратное мнение выразили 21,27% избирателей.