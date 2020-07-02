Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт рассказала о творчестве российского прозаика Владимира Курносенко

Эксперт рассказала о творчестве российского прозаика Владимира Курносенко

 Встреча Путина с рабочей группой по поправкам к Конституции пройдет 3 июля

Встреча Путина с рабочей группой по поправкам к Конституции пройдет 3 июля
Банды ПНС убивают мирных ливийцев для подавления протестов против режима Сарраджа

Банды ПНС убивают мирных ливийцев для подавления протестов против режима Сарраджа

 Матвиенко встретится с главой Палаты представителей Ливии Салехом в Москве

Матвиенко встретится с главой Палаты представителей Ливии Салехом в Москве
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Эксперт рассказала о творчестве российского прозаика Владимира Курносенко

Эксперт рассказала о творчестве российского прозаика Владимира Курносенко

 Встреча Путина с рабочей группой по поправкам к Конституции пройдет 3 июля

Встреча Путина с рабочей группой по поправкам к Конституции пройдет 3 июля
Банды ПНС убивают мирных ливийцев для подавления протестов против режима Сарраджа

Банды ПНС убивают мирных ливийцев для подавления протестов против режима Сарраджа

 Матвиенко встретится с главой Палаты представителей Ливии Салехом в Москве

Матвиенко встретится с главой Палаты представителей Ливии Салехом в Москве
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
17:56   2 Июля 2020
Экономика

Пушков оценил реакцию Путина на результаты голосования по поправкам к Конституции

Пушков оценил реакцию Путина на результаты голосования по поправкам к Конституции

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Владимир Путин поступил мудро, когда в своем обращении к россиянам по итогам голосования по поправкам к Конституции обратился также к той части избирателей, которая проголосовала против.

Для лидера России, как и любой другой страны, важно реалистично оценивать ситуацию, написал Пушков в своем телеграм-канале. Сенатор также констатировал, что такое поведение президента исключает "головокружение от успехов".

Во время своего обращения по итогам голосования к россиянам Владимир Путин поблагодарил ту часть населения, которая проголосовала за внесение поправок в Основной закон страны. Также он заявил, что относится с пониманием к тем, кто проголосовал против, так как в России много "нерешенных проблем". Согласно данным ЦИК, поддержали внесение поправок 77,29% избирателей, обратное мнение выразили 21,27% избирателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#путин #пушков #поправки #конституция #результаты #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...