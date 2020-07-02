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17:50   2 Июля 2020
Политика

Файез Саррадж и Фатхи Башага не могут поделить боевиков и земли Триполи

Файез Саррадж и Фатхи Башага не могут поделить боевиков и земли Триполи

Противостояние между главой нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и министром внутренних дел ПНС Фатхи Башагой набирает обороты и уже переходит на стадию вооруженного противостояния.

Пользователи Twitter-аккаунтов пишут, что серия споров между лидерами нелегитимного правительства продолжается и уже начинает перерастать в полноценную войну между террористами Мисураты, которые поддерживают Башагу, и триполитанскими боевиками, связанными с Сарраджем. Есть информация, что глава ПНС поддерживает террористов из аз-Завии с целью того, чтобы ослабить влияние незаконного министра внутренних дел.

Глава ПНС никогда напрямую не имел связей с террористическими бандформированиями, за него всю работу выполняли его пособники. Теперь Саррадж понимает, что не сможет выстоять против главы МВД, который намного чаще взаимодействует с боевиками напрямую, поэтому Саррадж не нашел ничего лучше, чем просто перекупить террористов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ливийцев не особо волнует вопрос о том, кто победит в политической схватке, ведь эти междоусобные войны выгодны главному врагу североафриканской страны — Турции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #пнс #саррадж #Башага

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