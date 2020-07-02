Агрессия Турции в Средиземноморье привела к конфликту внутри НАТО

Франция объявила о выходе из состава миссии IRINI в Средиземном море из-за того, что страна не получила должной поддержки после инцидента с турецкими кораблями в июне текущего года.

В рамках операции ЕС IRINI 10 июня 2020 года патрулирование осуществлял греческий фрегат, в ходе которого он обнаружил грузовой корабль. Турция подозревалась в использовании подобного судна для перевозки вооружения террористам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Греция направила вертолет, который должен был рассмотреть незнакомый корабль. Однако три турецких корабля сообщили, что грузовой лайнер перевозит лекарства и находится под защитой сил Анкары. Итальянский командующий отдал силам ЕС приказ отступить, и тогда об этом инциденте сообщили властям Евросоюза и ООН, пишет Федеральное агентство новостей.

Ситуация набрала серьезный оборот после того, как вблизи портов Ливии турецкая флотилия столкнулась с французским кораблем, который действовал в рамках операции IRINI. Такой инцидент стал предметом споров и расследований. Французские представители заявили, что корабли Турции трижды "мигнули" за несколько секунд — это означает, что они намерены совершить маневр, которому предшествует стрельба из оружия. Также стоит отметить, что турецкие моряки были в бронежилетах и имели оружие. Анкара пытается оспорить данное заявление, утверждая, что расследование НАТО не подтвердило претензии французской стороны.