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17:38   2 Июля 2020
Экономика

Сирийский Минздрав обсуждает с Москвой поставки лекарств для борьбы с COVID-19

Сирийский Минздрав обсуждает с Москвой поставки лекарств для борьбы с COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула и Сирийскую Арабскую Республику. Решительные действия правительства Башара Асада позволили минимизировать потери от болезни в стране.

Отсутствие проверенных вакцин от COVID-19 требует держать наготове запас лекарств на случай повторных вспышек коронавирусной инфекции. Ужесточение американских санкций против Сирии, обоснованное желанием помочь сирийскому народу, осложнили Минздраву САР закупку лекарственных препаратов. В такой ситуации сирийские власти, как сообщает РИА Новости, обратились за помощью к России и ведут переговоры о поставках лекарств для борьбы с COVID-19.

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Автор: Юлия Яковлева
#COVID-19

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