Сирийский Минздрав обсуждает с Москвой поставки лекарств для борьбы с COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула и Сирийскую Арабскую Республику. Решительные действия правительства Башара Асада позволили минимизировать потери от болезни в стране.

Отсутствие проверенных вакцин от COVID-19 требует держать наготове запас лекарств на случай повторных вспышек коронавирусной инфекции. Ужесточение американских санкций против Сирии, обоснованное желанием помочь сирийскому народу, осложнили Минздраву САР закупку лекарственных препаратов. В такой ситуации сирийские власти, как сообщает РИА Новости, обратились за помощью к России и ведут переговоры о поставках лекарств для борьбы с COVID-19.