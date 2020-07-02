Зампред ПАСЕ Толстой констатировал легитимность голосования по поправкам к Конституции

Результаты голосования по поправкам говорят о большой заинтересованности населением страны изменений в Основном законе, заявил зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой.

Толстой уверен, что большая явка и поддержка внесения изменений означают, что каждый россиянин, проголосовавший за поправки, нашел в них важные пункты для себя и будущего страны. Он отметил также, что процесс голосования прошел легитимно и прозрачно, что подтверждают и международные эксперты, передает "ПолитЭксперт".

Зампред ПАСЕ подытожил, что результаты голосования — позиция большей части российского населения, и это определяет дальнейший вектор развития страны. Также Толстой отметил, что итог избирательного процесса — мандат доверия граждан России к президенту Владимиру Путину.