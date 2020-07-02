Участники общероссийского голосования по поправкам к Конституции проявили хорошую активность и показали отличную явку, заметил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

По его словам, результат общенародного голосования подтвердил, что люди ответственно подошли к процессу. Булаев был поражен, что граждане с таким огромным желанием шли на избирательные участки.

Однако это можно объяснить форматом, который выбрали в этом году для голосования, растянув его на несколько дней — с 25 июня по 1 июля. Благодаря такому решению россияне могли спокойно выбрать удобный день, чтобы прийти на участок. Также это помогло избежать больших очередей, что очень важно в условиях пандемии коронавируса.