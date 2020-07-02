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 Володин назвал Путина преимуществом России

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17:19   2 Июля 2020
Политика

Володин назвал Путина преимуществом России

Володин назвал Путина преимуществом России

Глава России Владимир Путин является преимуществом России. Поэтому граждане страны поддержали поправки к Конституции, которые позволят ему переизбраться в 2024 году. Своим мнением поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик призвал помнить о том, что тяжело было не только в 90-е, но и в 80-е, но люди часто об этом забывают. Володин напомнил россиянам о том, что Путин был избран на должность президента страны в то время, когда государства практически не было, Россия "стояла на пороге развала". Об этом информировала пресс-служба Государственной думы.

Решение социальных вопросов заняло у действующего российского лидера несколько лет: людям начали выплачивать заработную плату, пенсии. Уже в 2004 году страна смогла покончить с долгами СССР и РФ конца 90-х, а также избавиться от влияния олигархов, которые фактически ей управляли.

"Это все сделал он", — резюмировал председатель ГД.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #володин #поправки #конституция #Голосование2020

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