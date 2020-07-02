Володин назвал Путина преимуществом России

Глава России Владимир Путин является преимуществом России. Поэтому граждане страны поддержали поправки к Конституции, которые позволят ему переизбраться в 2024 году. Своим мнением поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик призвал помнить о том, что тяжело было не только в 90-е, но и в 80-е, но люди часто об этом забывают. Володин напомнил россиянам о том, что Путин был избран на должность президента страны в то время, когда государства практически не было, Россия "стояла на пороге развала". Об этом информировала пресс-служба Государственной думы.

Решение социальных вопросов заняло у действующего российского лидера несколько лет: людям начали выплачивать заработную плату, пенсии. Уже в 2004 году страна смогла покончить с долгами СССР и РФ конца 90-х, а также избавиться от влияния олигархов, которые фактически ей управляли.