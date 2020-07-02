«Мы будем детально разбираться»: Андрей Альшевских о фейках в зарубежных СМИ

Член Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Альшевских сообщил «Политике сегодня», что все фейки иностранных СМИ о голосовании по поправкам к Конституции РФ будут изучаться, а их авторы не останутся безнаказанными.

«В Госдуму приходило много сигналов, и председатель комиссии уже обращал на это внимание. Поэтому в ближайшее время комиссия соберется и будет детально расследовать те факты, которые поступили. Все эти обращения не останутся не замеченными, и мы будем с ними детально разбираться», — заявил политик.

Члены комиссии намерены обращаться в компетентные органы – Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для юридически-правовой оценки фейковых новостей, а также в министерство иностранных дел.

«Если это связано со СМИ, то мы будем подавать обращение в МИД. Потому что если эти издания находятся в России, то здесь будет подниматься вопрос лишения аккредитации», — объяснил депутат.

Андрей Альшевских напомнил о важности таких процессов, как голосование и выборы в стране. К их проведению, по мнению депутата, стоит отнестись с должной ответственностью.

«Мы должны понимать, что сейчас это была генеральная репетиция. У нас в 2021 году будут выборы в Государственную думу, а в 2024 выборы президента. То есть мы на пороге двух важных федеральных избирательных компаний, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы дать отпор в законодательном плане и свести к минимуму влияние зарубежных стран на внутренние дела Российской Федерации», — заявил он.

Депутат также добавил, что комиссия Госдумы внимательно следит за участием россиян в организациях, деятельность которых нежелательна на территории России.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил о попытках вмешательства извне во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«С момента оглашения президентского послания Федеральному Собранию в странах коллективного Запада развернули массированную кампанию с целью дискредитации как самих изменений в тексте Конституции, так и процедуры общероссийского голосования по ним», — рассказал Климов.

По этой причине, по словам Андрея Альшевских, в комиссии уже разрабатывается законопроект, который поможет укрепить российский суверенитет и не допустить влияние зарубежных СМИ или организаций на внутренние дела страны.