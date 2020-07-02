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17:09   2 Июля 2020
Общество

Розыгрыш программы "Миллион призов" за голосование по Конституции завершился в Москве

Розыгрыш программы "Миллион призов" за голосование по Конституции завершился в Москве

Розыгрыш программы "Миллион призов" подошел к концу в российской столице. Победителями объявлены два миллиона человек.

Победители розыгрыша получили от одной до четырех тысяч баллов. Их можно потратить на приобретение билетов в музеи, на покупки в магазинах и аптеках. Помимо того, ими можно пополнить карту "Тройка" для проезда в общественном транспорте Москвы. Также баллы можно перечислить в благотворительные фонды.

Любой, кто отдал свой голос по поправкам в Конституцию РФ, мог получить код участника. Если гражданин голосовал в удаленном формате, то код направлялся ему сразу на номер телефона.

При очном голосовании жители столицы получали бумажный сертификат. Код скрывался под защитной скретч-полосой. Победителей уже оповестили о выигрышах, а активировать свой победный код они могут на сайте программы до 26 июля.

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Автор: Яна Либерман
#победители #Голосование2020

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