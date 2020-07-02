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16:57   2 Июля 2020
Общество

"Студия народных переводов" наглядно показала, как поправки к Конституции РФ изменят жизнь

"Студия народных переводов" наглядно показала, как поправки к Конституции РФ изменят жизнь

Голосование по поправкам к Конституции РФ, проходившее с 25 июня по 1 июля, вызвало интерес у почти 78% избирателей, которые воспользовались своим правом голоса. Юмористы из "Студии народных переводов" по-своему посмотрели на поправки.

Написанные сухим юридическим языком поправки к Конституции РФ не каждый человек может представить в жизни. У авторов "Студии народных переводов" хватило фантазии, чтобы представить себе, как принятые поправки изменят некоторые аспекты реальности, выразив это в виде переозвучки фрагментов популярных фильмов: "Жмурки", "Один дома", "Зеленая книга", "Операция Ы и другие приключения Шурика" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Например, Владимир Этуш, игравший зубного врача Антона Шпака в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", в переозвучке "Студии народных переводов" изображает российского чиновника, которому после принятия поправок к Конституции РФ придется расстаться и с иностранной недвижимостью, и со вторым гражданством, и со счетами в иностранных банках. Другие ролики посвящены нерадивым мэрам, загрязнителям окружающей среды, гей-пропагандистам и любителям использовать иностранные суды в борьбе с государством.

Каждый ролик заканчивается тэгом #поправили. Сам процесс голосования по поправкам к Конституции РФ отмечался прозрачностью и честностью. Международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн, побывавший в Крыму, отметил интерес крымчан к голосованию, высоко оценив организацию мероприятий.

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Автор: Василий Пименов
#Голосование2020

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