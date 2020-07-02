Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Розыгрыш программы "Миллион призов" за голосование по Конституции завершился в Москве

Розыгрыш программы "Миллион призов" за голосование по Конституции завершился в Москве

 Как Куклачев в пандемию пушистых звезд поддерживает

Как Куклачев в пандемию пушистых звезд поддерживает
В ЦИК отметили высокую активность граждан во время голосования по Конституции

В ЦИК отметили высокую активность граждан во время голосования по Конституции

 Володин назвал Путина преимуществом России

Володин назвал Путина преимуществом России
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Розыгрыш программы "Миллион призов" за голосование по Конституции завершился в Москве

Розыгрыш программы "Миллион призов" за голосование по Конституции завершился в Москве

 Как Куклачев в пандемию пушистых звезд поддерживает

Как Куклачев в пандемию пушистых звезд поддерживает
В ЦИК отметили высокую активность граждан во время голосования по Конституции

В ЦИК отметили высокую активность граждан во время голосования по Конституции

 Володин назвал Путина преимуществом России

Володин назвал Путина преимуществом России
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
16:48   2 Июля 2020
Общество

Доказательства отношений Короткова с боевиками ИГ будут предоставлены в суде 7 сентября

Доказательства отношений Короткова с боевиками ИГ будут предоставлены в суде 7 сентября

Редакция Федерального агентства новостей готова предоставить доказательства, свидетельствующие о связи корреспондента "Новой газеты" Дениса Короткова с террористами.

Заседание по иску "Новой газеты" к ФАН состоится 7 сентября в Приморском районном суде Петербурга. Редакция агентства планирует предоставить на разбирательстве информацию, которая подтверждает версию о связи Короткова с запрещенным в РФ "Исламским государством".

Федеральное агентство новостей начало писать о корреспонденте "Новой" как о стороннике террористов еще осенью 2019 года. Тогда в руках у редакции появилась информация о том, что Коротков посетил лагерь боевиков в Сирии на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского.

"Новую газету", где работает Коротков, неоднократно уличали в попытках оправдать террористов. Например, в 2002 году один из сотрудников СМИ встал на сторону боевиков во время теракта в Дубровке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#суд #террористы #фан #коротков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...