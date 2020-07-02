Доказательства отношений Короткова с боевиками ИГ будут предоставлены в суде 7 сентября

Редакция Федерального агентства новостей готова предоставить доказательства, свидетельствующие о связи корреспондента "Новой газеты" Дениса Короткова с террористами.

Заседание по иску "Новой газеты" к ФАН состоится 7 сентября в Приморском районном суде Петербурга. Редакция агентства планирует предоставить на разбирательстве информацию, которая подтверждает версию о связи Короткова с запрещенным в РФ "Исламским государством".

Федеральное агентство новостей начало писать о корреспонденте "Новой" как о стороннике террористов еще осенью 2019 года. Тогда в руках у редакции появилась информация о том, что Коротков посетил лагерь боевиков в Сирии на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского.

"Новую газету", где работает Коротков, неоднократно уличали в попытках оправдать террористов. Например, в 2002 году один из сотрудников СМИ встал на сторону боевиков во время теракта в Дубровке.