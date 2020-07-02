Захарова выступила с итогами голосования по Конституции за рубежом

В голосовании по поправкам к Конституции за рубежом принял участие 144 791 избиратель. В 144 странах мира были организованы 254 избирательных участка, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что процесс голосования по Конституции на всех зарубежных участках прошел без происшествий.

По данным ЦИК, явка на голосовании в России составила 67,97%. В Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня избиратели могли отдать свой голос в дистанционном формате. Явка на электронном голосовании составила 93%.

Высокий уровень организации голосования отметили за рубежом. Так, депутаты Европарламента высоко оценили подготовку голосования в Крыму, где, по их мнению, царила атмосфера праздника.