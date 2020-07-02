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16:46   2 Июля 2020
Общество

Коронавирус — это фашизм, вернувшийся в мир спустя 75 лет после поражения

Коронавирус — это фашизм, вернувшийся в мир спустя 75 лет после поражения

На днях некоммерческая организация «Поколение Z» (в 2018 прогремевшая проектом «Z-образование», а в 2020 уже взявшая президентский грант на проект «Z-аватар») выложила в социальной сети Vkontakte анимационный ролик о том, как на город (и, в частности, на ветерана) нападает «коронавирус», который представлен как возрожденный фашизм (в начале фильма показано, как умирает Гитлер и превращается в молекулы вируса), а бороться с ним ветерану помогает супергерой (по всей видимости, волонтер, на это указывает отсылка к известной добровольческой акции «Мывместе», также упомянутая в ролике).

Короткий ролик стал результатом творчества команды Поколения Z, которая таким художественным образом представила мировую угрозу и роль общества в победе над вирусом, сравнив ее с победой над фашистской Германией в 1945 году.

За первые сутки мультипликационный ролик набрал свыше 1 миллиона просмотров и сотни лайков.

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Автор: Олег Королев
#коронавирус

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