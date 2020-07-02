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16:39   2 Июля 2020
Политика

Жители Сахалина устроили велопробег в поддержку поправки о неделимости России

Жители Сахалина устроили велопробег в поддержку поправки о неделимости России

Четырехдневная акция "Огонь Победы", призванная поддержать поправку к Конституции РФ о неделимости России, стартовала в городе Александровск-Сахалинский. Об этом стало известно в четверг, 2 июля.

В рамках велопробега "Огонь Победы" участникам предстоит преодолеть почти 600 км, посещая исторически значимые места. Маршрут велопробега повторяет движение советских войск в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции.

По словам руководителя инициативной группы велолюбителей Алексея Боженко, патриотическая акция направлена на поддержку закрепления нормы о неделимости РФ. В населенных пунктах, которые посетят участники велопробега, планируются встречи с молодежью.

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Автор: Яна Либерман
#велопробег #сахалин #патриотическая акция #Голосование2020

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