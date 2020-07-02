Жители Сахалина устроили велопробег в поддержку поправки о неделимости России

Четырехдневная акция "Огонь Победы", призванная поддержать поправку к Конституции РФ о неделимости России, стартовала в городе Александровск-Сахалинский. Об этом стало известно в четверг, 2 июля.

В рамках велопробега "Огонь Победы" участникам предстоит преодолеть почти 600 км, посещая исторически значимые места. Маршрут велопробега повторяет движение советских войск в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции.

По словам руководителя инициативной группы велолюбителей Алексея Боженко, патриотическая акция направлена на поддержку закрепления нормы о неделимости РФ. В населенных пунктах, которые посетят участники велопробега, планируются встречи с молодежью.